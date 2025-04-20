Kan Donduran Olay İzmir’de Gerçekleşti

ŞOK EDİCİ OLAY BAĞARASI MAHALLESİNDE YAŞANDI

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay herkesi derinden sarstı. Eski TBMM başkanvekillerinden, evli ve 6 çocuk babası olan 85 yaşındaki Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı annesi 54 yaşındaki Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti.

ZAMANLA YARIŞAN GÜVENLİK GÜÇLERİ

Silah sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Gülay Işıklar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gülay Işıklar’ın cesedi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne götürülüp İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Cinayet şüphelisi Can Işıklar ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Jandarmadaki işlemleri sonrasında, Can Işıklar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Daha sonra da Aliağa Şakran Cezaevi’ne gönderildi.

KAZA VE TARTIŞMA

Olaydan önce Can Işıklar’ın 35 AGV 328 plakalı otomobiliyle eve dönerken bir kaza yaşadığı ortaya çıktı. Işıklar’ın aracının, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü kaybetmesi sonucu dere yatağına düştüğü belirlendi. Kendi imkanlarıyla aracı çıkarmayı başaramayan Işıklar, yürüyerek eve gitti ve annesiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Bu tartışma sonrasında Gülay Işıklar hayatını kaybetti.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Fehmi Işıklar, 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den Bursa milletvekili olarak seçilmişti. 1990 yılında partisinden istifa edip Halkın Emek Partisi’nde genel başkanlık yapmış, 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak seçilerek TBMM başkanvekilliği görevini üstlenmişti. Ayrıca, SHP ve CHP’de genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.