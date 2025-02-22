Kan Donduran Vahşet ve Yasak Aşk İddiası

DEHŞET VEREN OLAYLA İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Dün saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede korkunç bir olay gerçekleşti. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez’in ikamet ettiği daireye husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. M.E., tabanca ile Düşmez’in başına ateş etti. Ardından Düşmez’in telefonunu alarak, kanlar içindeki görüntüsünü çekip annesine gönderip olay yerinden kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu derhal polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düşmez, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Düşmez’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İFADELERDE ŞOK EDİCİ İDDİALAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.’yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması ile birlikte, gözaltındaki M.E., polisteki ifadesinde 10 yıl önce kendi ile Düşmez arasında ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıklarını belirtti. M.E., Düşmez’in kendisini dolandırdığını ileri sürerek, bu sebeple aralarında alacak meselesine dayalı bir husumet bulunduğunu söyledi. M.E. ifadesinde ayrıca, 2 yıl önce eşi ile Düşmez arasında bir gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve bu nedenle boşandığını ifade etti. M.E., 4 ay önce eşinden şüphelenerek yaptırdığı DNA testinin ardından, 7 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öğrendiğini öne sürdü. M.E., bu durumu DNA testi ile doğruladığını belirterek, “Bunun üzerine Düşmez’i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım” dedi.