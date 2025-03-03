RAMAZAN AYI VE ORUÇ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar oruç tutmaya başladılar. Oruç döneminde en çok merak edilen konu, “Kan tahlili orucu bozar mı?” sorusudur. Orucun temeli, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bu durumlardan mahrum bırakmaktır. Bu sebeple, oruçlu iken bu gibi eylemler orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi alışılmış olan her şeyin kapsamına girer. Ayrıca, sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli ürünler ile uyuşturucular da oruç yasakları arasında yer alır. Ağızdan alınan ilaçlar da orucu bozan unsurlar arasında sayılmaktadır.

KAN VERMENİN ORUCA ETKİSİ

Ramazan’da oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almanın orucu bozup bozmayacağı da merak edilmektedir. Oruçlu iken kan veren kişinin orucu bozulmaz. Ancak, vücuda kan almak beslenme ve gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması hususunda iki zıt rivayet bulunmaktadır. Birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın orucu bozulur” söylemiştir. Öte yandan, Resûlullah’ın oruçlu iken hacamat yaptırdığına dair rivayet de bulunmaktadır. Bu iki hadisi değerlendiren birçok bilginin çoğunluğu, ilk rivayeti, hacamat yapan kişinin kanı özel bir alet ile emerken ağzına kaçırma riskini taşıması ve hacamat yaptıran kişinin kan verdikten sonra zayıf düşerek hasta olma ihtimali nedeniyle oruçlarının tehlike altında olduğu düşüncesiyle yorumlamış ve ikinci rivayeti dikkate alarak kan vermenin orucu bozmadığı sonucuna varmıştır.