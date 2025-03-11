Kanada-ABD Ticaret Savaşında Yeni Adımlar

ABD-KANADA TİCARET SAVAŞI KIZIŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’nın Ontario eyaletinden ülkesine ihraç edilen elektriğe uygulanan yüzde 25 vergiye karşılık olarak Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50’ye yükseltme kararı aldı. İki ülke arasındaki ticaret gerginliği giderek arttı. Trump, bu yeni verginin yarından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

KANADA’YA AÇIK UYARI

“Kanada, ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ile yüzde 390 arasındaki bu Anti-Amerikan Çiftçi Tarifesini derhal kaldırmalı” diyen Trump, bu tarifelerin uzun süredir skandal olarak nitelendirildiğini vurguladı. Ayrıca, “tehdit altındaki bölgede elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edeceğim” ifadesini kullandı.

DİĞER VERGİLERDE ARTIRIM TEHDİDİ

Trump, Kanada’nın uzun süredir uyguladığı diğer “korkunç gümrük vergilerinin” düşürülmemesi durumunda 2 Nisan’da ABD’ye gelen otomobillere yönelik gümrük vergilerini “önemli ölçüde arttırmakla” tehdit etti. Bu durum, ticaret savaşının daha da derinleşebileceğinin sinyallerini veriyor.

– WASHINGTON