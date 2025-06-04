Kanada Başbakanı, Gümrük Vergisi Artışına Tepki

KANADA BAŞBAKANI’NDAN ABD’YE TEPKİ

Kanada’nın Başbakanı Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri’nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarmasına tepki gösterdi. Başkent Ottawa’daki bir basın toplantısında konuşan Carney, bu artışı “haksız ve yasa dışı” olarak tanımladı. Gümrük vergisi artışlarının hem ABD hem de Kanada ekonomisine zarar verebileceğine dikkat çeken Carney, bu tarifenin sadece Kanada’ya yönelik bir hamle olmadığını, bunun küresel bir uygulama olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında “yoğun görüşmeler” yapıldığını ifade etti.

ONTARIO BAŞBAKANI’NDAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Ontario’nun Başbakanı Doug Ford, merkezi Ottawa hükümetine misilleme yapılması çağrısında bulundu. Kanada’nın en kalabalık eyaletinin başkanı Ford, ABD’nin çelik ürünlerine ek yüzde 25 vergi uygulanması gerektiğini öne sürdü. “Öylece oturup ABD Başkanı Donald Trump’ın bizi ezip geçmesine izin veremeyiz. Her geçen gün sektörlerde belirsizlik yaratıyor, çelik fiyatlarına ek maliyet yüklüyor. Bu yüzden derhal karşılık vermeliyiz,” diyerek tepkisini dile getirdi.

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIYOR

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselten bir kararnameyi imzaladı. Bu kararnameye göre, yeni tarifeler 4 Haziran’da yerel saatle 00.01’de yürürlüğe girecek. Ayrıca, İngiltere ile imzalanan geçen ayki ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkeye istisna getirilerek çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalması kararlaştırıldı. Ancak, bu durumun 9 Temmuz’dan sonra gözden geçirileceği belirtildi.