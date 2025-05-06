Kanada Başbakanı Trump’a Direniş Gösterdi

KANADA’NIN SİYASİ DURUMU

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kanada 51. eyalet olmalı” sözlerinin yankıları devam ederken, yeni Kanada Başbakanı Mark Carney ile yapacağı görüşme büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet bu önemli toplantı gerçekleşti.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ve yeni Kanada Başbakanı Mark Carney, Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki lider görüşme sonrasında medya önünde açıklamalarda bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın Kanada hakkında söylediklerine atıfta bulunarak, “Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak” diyerek net bir duruş sergiledi. Bu çıkışın ardından Trump, Carney’in sözlerine ilginç bir yanıt vererek, “Asla, asla deme” ifadelerini kullandı.