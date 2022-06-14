Kanada Başbakanı virüse yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüştükten sonra ikinci kez corona virüse yakalandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19’a yakalandı.

Trudeau yaptığı açıklamada, “COVID-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim” ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.

Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı COVID-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, “Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım” dedi.

Trudeau geçtiğimiz ocak ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Kanada, koronavirüse karşı dünyanın en yüksek aşı oranlarından birine sahip.