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Kanada, Fransa için Dikkatli Olun

KANADA HÜKÜMETİNDEN FRANSA UYARISI

Kanada, “yüksek terör tehdidi” gerekçesiyle vatandaşlarına Fransa ziyaretlerinde dikkatli olmalarını istedi. Resmi internet sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, ülkenin Paris Büyükelçiliğinin telefon hatlarının devre dışı olduğu belirtildi.

TERRÖR TEHDİDİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Uyarıda, Kanada vatandaşlarına yönelik “Fransa’da terör tehdidinin yüksek olması nedeniyle çok dikkatli olunması” çağrısı yapılarak, “Son birkaç yıldır Fransa’da fırsatçı ve önceden tasarlanmış birkaç saldırı gerçekleşti. Bunlar birçok ölüm ve yaralanmayla sonuçlandı. Başka saldırılar da olası” ifadeleri kullanıldı.

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