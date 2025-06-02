Kanada Gelir Ajansı’ndan Tepkili Paylaşım

KANADA GELİR AJANSI’NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Kanada Gelir Ajansı’nın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım, kucaklarında bebek tutan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı bir fotoğrafla birlikte tepkilere yol açtı. Bu olay, Kanada’da geniş yankı buldu. Ülkenin resmi bir kurumu olan Kanada Gelir Ajansı’nın paylaşımında, çocuk başına devlet tarafından sunulan mali destekten bahsediliyor.

Söz konusu paylaşımda kullanılan fotoğraftaki eşcinsel çift, “Eşcinselliği özendiriyor” gibi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu ve tartışmalara yol açtı.