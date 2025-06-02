Haberler

Kanada Gelir Ajansı’ndan Tepkili Paylaşım

KANADA GELİR AJANSI’NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Kanada Gelir Ajansı’nın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım, kucaklarında bebek tutan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı bir fotoğrafla birlikte tepkilere yol açtı. Bu olay, Kanada’da geniş yankı buldu. Ülkenin resmi bir kurumu olan Kanada Gelir Ajansı’nın paylaşımında, çocuk başına devlet tarafından sunulan mali destekten bahsediliyor.

Söz konusu paylaşımda kullanılan fotoğraftaki eşcinsel çift, “Eşcinselliği özendiriyor” gibi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bu durum, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu ve tartışmalara yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Silahlı saldırı ile kaçtı

Tarsus'ta iki genç, yolda yürürken silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralanan gençler hastaneye sevk edildi.
Haberler

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Desteklediği siyasette

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon partileri, ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Ersin Tatar'a destek vereceklerini duyurdu. Tatar, ulusal egemenlik ve tanıtım vurgusu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.