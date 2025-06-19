Kanada ile Maç, 19.30’da Başlayacak

Milli takımımızın Kanada karşısındaki performansı merak ediliyor. Özellikle binlerce kişinin “Filenin Sultanları – Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırdığı biliniyor. Bu önemli karşılaşma, voleybol heyecanını evlere taşıyacak. Peki, Kanada-Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta?

MAÇIN ZAMANI VE KANALI

Kanada – Türkiye voleybol maçı, 19 Haziran Perşembe günü yani bugün saat 19.30’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor’un canlı yayını sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki voleybol severler, milli takımımıza ekran başından destek verebilecek. Maç Türkiye saatiyle 19.30’da başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.

GRUP AŞAMASI VE MAÇ PROGRAMI

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda’da mücadele edecek. İlk 8’e kalan takımlar Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde yer alacak.

1. Hafta – Çin / Pekin:

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul:

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn:

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)