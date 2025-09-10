Kanada, İsrail ile İlişkileri Gözden Geçiriyor

KANADA DİŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya yapmış olduğu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Anand, Katar’ın Orta Doğu’daki arabuluculuk rolünü de vurguladı.

Bakan Anand, Kanada-İsrail ilişkileri ile ilgili bir soruya, “İsrail ile ilişkilerimizi değerlendiriyoruz” diyerek yanıt verdi. Kanada’nın İsrail’e karşı herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruya ise “Bir sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle karşılık verdi.

Ayrıca, Kanada’nın geçtiğimiz temmuz ayında Filistin devletini tanıyacağını açıkladığı hatırlatıldı. Bu durum, Kanada’nın bölgedeki dış politika ve diplomatik ilişkileri açısından önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.