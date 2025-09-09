Kanada, İsrail’in Saldırılarını Kınıyor

KANADA BAŞBAKANI’NDAN ŞİDDETİN KABUL EDİLEMEZLİĞİ VURGUSU

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail’in Katar’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Carney, “Kanada, İsrail’in Katar’a yönelik saldırılarını kınıyor. Bu saldırılar, şiddetin kabul edilemez bir şekilde yayılması ve Katar’ın egemenliğine bir hakarettir” şeklinde konuştu. Kanada, özellikle İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine yaptığı saldırıya karşı sert bir tepki gösterdi.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR İÇİN CİDDİ RİSK TÖRENİ

Başbakan Carney, söz konusu saldırıların her ne amaçla yapılırsa yapılsın, bölgedeki çatışmanın tırmanmasına ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. “Bu tür saldırılar, Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin oldukça yapıcı bir rol üstlendiği, barış ve güvenliği sağlama çabaları ile tüm rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen süreçleri doğrudan tehlikeye atmaktadır,” diye ekledi.