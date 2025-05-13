Kanada’nın ABD Seyahat Düşüşü Devam Ediyor

DÜŞEN ABD SEYAHAT SAYISI

Kanada halkının ABD’ye olan seyahatleri nisan ayında da düşüş göstermeye devam etti. Kanada İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre, ABD’den otomobille yapılan dönüş seyahatleri, 2025’in nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 oranında azalarak 1,2 milyon seviyesine ulaştı. Bu durum, art arda dördüncü ayda da yıllık bazda bir düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

ABD’den Kanada’ya havayolu ile yapılan dönüş seyahatlerindeyse nisan ayında geçen yıla göre yüzde 19,9 oranında bir azalma kaydedildi. Bunun yanı sıra, ABD vatandaşlarının nisan ayında Kanada’ya havayolu ile girişleri yüzde 5,5, otomobille girişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında düştü. Bu durum, iki ülke arasındaki seyahat talebinin azalması nedeniyle Kanadalı havayolu şirketlerinin ABD ve Kanada arasındaki uçuşları azaltmasına yol açıyor.

TİCARETSEL GERGİNLİKLERİN ETKİSİ

ABD ile Kanada arasındaki ticari gerginlikler ve ABD Başkanı’nın “Kanada, ABD’nin 51. eyaleti olmalı” şeklindeki ifadeleri, daha fazla Kanadalının güneye seyahat etmemesine neden oluyor. Kanada hükümeti de bu duruma karşılık olarak, Kanadalı tüketicileri alışveriş ve seyahatlerini ülke içinde yapmaya teşvik ediyor.