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Kanada Satılık Değil, Dedi Carney

KANADA BAŞBAKANI’NIN GÖRÜŞMESİ

Kanada’nın Başbakanı Mark Carney, Salı günü Beyaz Saray’daki bir toplantı esnasında Başkan Donald Trump’a Kanada’nın asla satılık olmayacağını açıkladı. Trump, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olabilme fikrini sıkça dile getirirken, bu duruma “Asla asla deme” ifadesiyle yanıt verdi. Carney, Trump ile Oval Ofis’teki görüşmesinin ardından, Trump’ın Amerikan ve Kanada arasındaki sınırı “yapay” olarak nitelendirmesi ve Kanada’nın ABD’ye katılması düşüncesini romantikleştirmesinin ardından, Kanada’nın “satılık olmadığı” konusunu vurguladı.

TİCARET VE GÜMRÜK GÖRÜŞMELERİ

Ticaret meselelerine gelince, Trump, Carney’nin Salı günü Kanada mallarına uygulanan ABD gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki görüşlerini dikkate almadı. Carney, bu durumu “daha büyük bir tartışma” olarak değerlendirdi. Ticaret ve sınırlar konusundaki gerginliklere rağmen, Carney, ABD Başkanı’na karşı sağlam durma niyetinde olduğunu belirtti. Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’tan Kanada’yı bir 51. eyalet olarak adlandırmayı bırakmasını istediğini ifade etti.

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