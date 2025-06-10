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Kanada Savunma Yatırımları Artacak

KANADA’NIN SAVUNMA POLİTİKALARI DEĞİŞİYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, artan küresel istikrarsızlık ve ‘ABD’ye olan askeri bağımlılığı azaltma’ hedefi çerçevesinde, NATO’nun belirlediği yüzde 2’lik savunma harcaması hedefini, planlanan tarihten 5 yıl önce, önümüzdeki yılın başında karşılayacaklarını duyurdu. Carney, NATO müttefiklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’larının (GSYH) yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmaları gerektiğini vurguladı ve bu doğrultuda milyarlarca dolarlık bir yatırım yapılacağını söyledi.

SAVUNMA YATIRIMLARI ÇEŞİTLENECEK

Başbakan Carney, Kanada’nın askeri açıdan ABD’ye aşırı bağımlı olduğuna dikkat çekerek, “Savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü artık ABD’ye yönlendirmemeliyiz” ifadesini kullandı. Gelecek yıl içerisinde hedeflenen yüzde 2’lik savunma harcaması oranına ulaşacaklarını belirten Carney, ayrıca Kanada ordusunun mevcut altyapısının ve teçhizatının yenilenmesi gerektiğini, bunun da askeri hazırlık kapasitelerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Carney, savunma alanındaki yatırımları çeşitlendirme amacıyla özel projelere yönelmekte olduklarını ifade etti. Yeni denizaltılar, uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar, topçu sistemleri, radarlar, insansız hava araçları (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılmasının planlandığını belirten Carney, bu mali artışın Kanada’nın karşılaştığı küresel tehditlere uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.

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