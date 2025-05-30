Kanada STK’ları GHF’yi Eleştiriyor

KANADA’DA STK’LERDEN SERT TEPKİ

Kanada’daki sivil toplum kuruluşları (STK), ABD ve İsrail güdümündeki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” aracılığıyla oluşturulan insani yardım dağıtım mekanizmasını sert bir dille eleştiriyor. Bu kuruluşlar, Kanada Başbakanı Mark Carney’den bu modele destek verilmemesi gerektiğini belirtti. Oxfam Canada ve Save the Children gibi Kanadalı insani yardım kuruluşları, Ottawa’da düzenledikleri basın toplantısında, söz konusu mekanizmayı ele aldılar.

Oxfam Kanada Uluslararası Programlar Direktörü Erin Kiley, bu yardım dağıtım mekanizmasının uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve “Oxfam, Gazze’deki insani yardımın askerileştirilmesi ya da özelleştirilmesi girişimlerini şiddetle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı. Kiley, bahsedilen mekanizmanın işgalci güçlerin yardım koşullarını siyasi gündemleri ve askeri hedeflerine göre belirlemesi için bir örnek teşkil ettiğine dikkat çekti. Kiley, İsrail’in yardımı bir zorlama aracı haline getirdiğini belirterek, “Yardım, şu anda yapıldığı gibi bir savaş silahı olarak kullanılmamalı” dedi.

AÇLIK KRİZİ UYARISI

Save the Children’ın insani yardım danışmanı Roula Kikhia, Gazze’deki açlık durumunun artık “gelecekteki bir tehdit” değil, “gözlerimizin önünde yaşanan bir felaket” olduğunu ifade etti. Yeni yardım mekanizmasının durumu daha da kötüleştireceğini kaydeden Kikhia, “Çocuklar gıda olmadığı için değil, gıdaya erişimleri engellendiği için açlıktan ölüyor. Bu bir gıda kıtlığı değil, siyasi tercihlerin yarattığı bir kriz” dedi. Kikhia, Kanada’nın çatışmanın taraflarına uluslararası hukuka uymaları ve çocukların güvenliğini korumaları için daha fazla baskı yapması gerektiğini, İsrail tarafından kontrol edilen mevcut askerileştirilmiş yardım modeline destek verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısına çevrim içi bağlanan Save the Children İnsani Yardım Direktörü Rachael Cummings, Gazze’deki durumu “tamamen umutsuzluk” olarak tanımladı. Çocukların sevdikleriyle birlikte ölmek istediğini belirten Cummings, insani müdahalenin engellendiğini kaydetti. Human Concern International’ın Programının başındaki Iftikhar Shaikh Ahmad ise Carney hükümetini, Gazze İnsani Yardım Vakfı üzerinden yürütülen sözde insani yardım programını “derhal reddetmeye” ve Gazze’de çalışan Kanadalı STK’lerin yanında durmaya çağırdı. Ahmad, “Başbakanımız Sayın Carney’in, Kanadalı yardım kurumlarının insani ilkeler temelinde çalışmalarını destekleyeceğine dair bir açıklama yaptığını biliyoruz. Şu anda kendisinden istediğimiz şey, verdiği sözleri yerine getirmesidir.” diye konuştu.