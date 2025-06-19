Kanada-Türkiye Maçı Nasıl İzlenir?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KANADA İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta 2. maçında İstanbul’da Kanada ile oynuyor. Bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen voleybolseverler için, “Peki, Kanada Türkiye voleybol maçı CANLI izleme linki var mı?” sorusu öne çıkıyor.

CANLI MAÇ İZLENEBİLECEK KANAL VE DETAYLAR

Kanada ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebiliyor. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifresiz bir şekilde izlenebiliyor. Maç, 19 Haziran Perşembe günü saat 19:30’da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI VE YERİ

Bu heyecan dolu Kanada-Türkiye maçı, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. İkinci haftanın maç programı ise şöyle:

19 Haziran Perşembe: 19:30 Kanada-Türkiye

21 Haziran Cumartesi: 19:30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran Pazar: 19:30 Türkiye-Brezilya

Ayrıca, Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebiliyor. TRT Spor Yıldız kanalına TRT platformları üzerinden erişim sağlamak mümkün.