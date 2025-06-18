Kanada, Vatandaşlarını Seyahat Etmemeleri İçin Uyardı

KANADA HÜKÜMETİNDEN SEYAHAT UYARISI

Kanada hükümeti, vatandaşlarını Orta Doğu’nun bazı bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin dikkatle izlendiğini belirtiyor. Açıklamaya göre, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün dahil bazı bölgelere seyahat etmemeleri gerekiyor.

Açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerine dair kaygıların çözülmesi için diplomatik çabaların desteklendiği de vurgulanıyor. “Müzakereler, endişelerin giderilmesinde en etkili ve sürdürülebilir yoldur” ifadesi, duruma dair Kanada’nın yaklaşımını özetliyor.