Kanada Yüzde 2 Savunma Hedefini Açıklıyor

KANADA’NIN SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel belirsizliklerin artması ve “ABD’ye askeri bağımlılığı azaltma” amacıyla NATO’nun yüzde 2’lik savunma harcaması hedefine, planlanandan 5 yıl önce, gelecek yılın başında ulaşacaklarını açıkladı. Carney, NATO müttefiklerinden beklenen Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırma ihtiyacını karşılamak üzere savunma bütçesine milyarlarca dolarlık yatırım yapılacağını belirtti.

ABD’YE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Başbakan Carney, Kanada’nın askeri olarak ABD’ye aşırı bağımlı olduğunu vurguladı. “Savunma sermaye harcamalarımızın dörtte üçünü artık ABD’ye yönlendirmemeliyiz” sözleriyle bu konudaki endişelerini dile getirdi. Yüzde 2’lik savunma harcaması hedefini gelecek yılın başında gerçekleştireceklerini kaydeden Carney, mevcut askeri altyapının ve teçhizatın eskidiğini, bunun da askeri hazırlık kapasitesini düşürdüğünü ifade etti.

YATIRIMLAR ÇEŞİTLENİYOR

Carney, savunma alanındaki yatırım ve alımların çeşitlendirileceğini belirtti. Yeni denizaltılara, uçaklara, gemilere, zırhlı araçlara, topçu sistemlerine, radar sistemlerine, insansız hava araçlarına (İHA) ve Arktik izleme sistemlerine yatırım yapılacağına dikkat çekti. Ayrıca, savunma harcamalarındaki artışın, Kanada’nın küresel tehditlerden kaynaklanan artan istikrarsızlık ortamına uyum sağlamasına katkı sağlayacağını ifade etti.