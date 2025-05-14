Kanadalı Futbolcu Jonathan David, Ayrılıyor

JONATHAN DAVID’DEN VEDA AÇIKLAMASI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Kanadalı futbolcu Jonathan David, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Lille’de geçirdiği 5 yılın çok güzel geçtiğini ifade eden David, “Bu vedanın kolay olmadığını biliyorum ama attığım goller, ulaştığım hedefler ve yaşadığımız kutlamaların size biraz mutluluk getirmiş olmasını umuyorum” diyerek duygularını paylaştı.

TRANSFERİN DETAYLARI

2020 yılında Belçika temsilcisi Gent’ten Lille’e transfer olan 25 yaşındaki forvet, Fransız ekibiyle toplamda 231 maçta 109 gol atıp 30 asist yaptı. 2010-2011 sezonunun ardından 10 yıl aradan sonra Lille’in şampiyonluğunun önemli mimarlarından olan David, bir yıl sonra da Fransa Süper Kupası sevinci yaşamayı başardı.