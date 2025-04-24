Kanal 1’de 4 Çalışan Tutuklandı

İRAN DEVLET TELEVİZYONU KANAL 1’DE TUTUKLAMALAR

İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 1’de, Sünni Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaret içeren bir yayından dolayı 4 çalışanın tutuklandığı bildiriliyor. İran yargısının yaptığı açıklamada, Kanal 1’de 23 Nisan akşamı “Ailenin Yüzü” isimli programda yer alan ve İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir’e hakaret eden ifadelerin bulunduğu bölüm nedeniyle bu kişilerin adli işlemle tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Tahran Başsavcılığı tarafından talimat verildiği ve olayın detaylarının incelendiği kaydedildi.

KANAL 1 YAYININA TEPKİLER

Kanal 1’de 23 Nisan akşamı yayınlanan “Ailenin Yüzü” programında, bir kişinin Hazreti Ebubekir’e hakaret içeren sözler sarf ettiği görülmüş ve bu durum geniş bir tepki toplamıştı. Olayın ardından IRIB, kanalın 2 üst düzey yöneticisinin görevden alındığını ve içeriğin yayınlanmasında sorumlu olan 8 kişinin adli makamlara sevk edildiğini duyurdu. IRIB, ayrıca güvenlik güçlerinden bu olayların arkasındaki nedenlerin tespit edilmesi için acil bir soruşturma başlatmalarını istemişti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDEKİ GERGİNLİK

IRIB’e bağlı Nesim kanalında, kısa bir süre önce Suudi Arabistanlı yetkililerle alay eden bir içerik yayınlanmıştı. Bu gelişmenin ardından ulusal yayın kuruluşu IRIB, sorumlular hakkında disiplin suçu işlemine gidildiğini açıklamıştı. Programın içeriği, özellikle hükümet çevresindeki isimler tarafından büyük tepki toplamıştı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler 2016 yılında kopmuş, ancak Çin’in arabuluculuğunda 2023 yılında yeniden tesis edilmişti. Tahran’ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmeler gerçekleştirmişti.