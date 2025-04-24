Kanal 1’de Sünnilere Hakaret Edildi

İran devlet televizyonu Kanal 1, Sünnilere hakaret edildiği iddiasıyla iki üst düzey yöneticisini görevden aldı. Kanaldaki içeriğin yayınlanmasından sorumlu tutulan 8 kişi ise yargıya sevk edildi. 23 Nisan akşamı “Ailenin Yüzü” adlı programda yer alan kısa bir videoda, bir kişi İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir’e hakaret içeren ifadeler kullandı. Bu durum, geniş bir tepki topladı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB), olayın “affedilemez ve şüpheli” olduğunu belirterek, “Ulusal yayın kuruluşu derhal ve yüksek hassasiyetle harekete geçerek, 8 kişiyi yargıya sevk etti. Kanal 1’in Üretim Müdürü ve Yayın Müdürü de görevden alındı. Söz konusu içeriğin Telewebion ve Sepehr adlı çevrim içi platformlardan derhal kaldırılması kararı alındı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Olayın boyutlarını ve şüpheli unsurları araştırmak için IRIB Başkanı tarafından özel bir komite oluşturuldu. Açıklamada, “Son aylarda ulusal medya, İslam ulusunun birliğini güçlendirmeyi amaçlayan programlar üreterek ve yayınlayarak izleyici dikkatini çekti. Bu bağlamda, İslam inancına sahip tüm kesimler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, ulusal medyanın öncelikli konularından biri. Ulusal medya, her türlü bölücü eylemi sert bir dille kınarken, güvenlik kurumlarından da bu olayın kökenlerini ve ana etkenlerini belirlemek için derhal takip yapmaları çağrısında bulunuyor.” ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan ile ilgili alaycı içerik de gündemde bulundu. Devlet televizyonuna bağlı Nesim kanalında, bu konuda bir yayın yapıldı ve bu içerikten sorumlu olan görevliler hakkında disiplin cezası uygulandı. Yayının içeriği, özellikle hükümet çevrelerinden tepki aldı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerinin 2016’da kesilmesinin ardından, 2023 yılında tekrar Çin’in arabuluculuğunda tesis edilmişti. Geçtiğimiz hafta Tahran’ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.