Kanal 1’den Yöneticiler Görevden Alındı

KANAL 1’DE HAKARET İÇERİĞİ NEDENİYLE YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINDI

İran devleti televizyonuna bağlı Kanal 1’de, Sünnilere yönelik hakaret içeren bir içerik sebebiyle kanalın iki üst düzey yöneticisinin görevden alındığı bildirildi. Ayrıca, yayınlanan içerikten sorumlu tutulan 8 kişi yargıya sevk edildi. 23 Nisan akşamı “Ailenin Yüzü” adlı programda, bir kişinin İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu olay büyük bir tepki topladı ve sonrasında İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) bir açıklama yayımladı.

OLAY USSULU DOĞRULUK VE ŞÜPHELİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Açıklamada, olayın “affedilemez ve şüpheli” olduğu ifade edildi. IRIB, “Ulusal yayın kuruluşu, derhal ve yüksek hassasiyetle harekete geçerek, 8 kişiyi yargıya sevk etti. Kanal 1’in Üretim Müdürü ve Yayın Müdürü de görevden alındı. Söz konusu içeriğin Telewebion ve Sepehr adlı çevrim içi platformlardan derhal kaldırılması kararı alındı.” dedi. IRIB Başkanı tarafından bu konunun boyutları ve şüpheli faktörlerin soruşturulması için Muhafaza, Hukuk ve Teftiş Müdürlüğünden oluşan bir komitenin özel olarak atandığı belirtildi.

Ayrıca, ulusal medyanın öncelikli konularından biri olarak İslam inancına sahip tüm kesimler arasında birlik ve beraberlik sağlamak olduğu vurgulandı. “Ulusal medya, her türlü bölücü eylemi sert bir dille kınarken, güvenlik kurumlarından bu olayın kökenlerini ve ana etkenlerini tespit etmek için kararlı bir takip yapmasını talep ediyor.” ifadesine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN’A YÖNELİK ALAYCI YAYIN TEPKİ TOPLADI

Kısa bir süre önce, devlet televizyonuna bağlı Nesim kanalında Suudi Arabistan ile ilgili alaycı bir içerik yayınlanmıştı. Bu içerik de tepki toplamış ve sorumlular hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiği açıklanmıştı. Programın içeriği, özellikle hükümet kanadındaki isimler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016 yılında kopmuştu ve Çin’in arabuluculuğunda 2023 yılında yeniden tesis edilmişti. Geçtiğimiz hafta Tahran’a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile önemli görüşmeler yaptı.