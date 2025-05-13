Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Uğurlandı

KANAL 23’ÜN YAYIN YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da faaliyet gösteren Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde akciğerindeki su birikintisi nedeniyle tedavi altında olan Arif Çakmak, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir haftadır bu ünitede tedavi gören gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor ve hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çakmak’ın cenazesi, İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harput’taki aile mezarlığına defnediliyor. Elazığ basını ve sevenleri, Arif Çakmak’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.