Haberler

Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Uğurlandı

KANAL 23’ÜN YAYIN YÖNETMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da faaliyet gösteren Kanal 23 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmak son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde akciğerindeki su birikintisi nedeniyle tedavi altında olan Arif Çakmak, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bir haftadır bu ünitede tedavi gören gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor ve hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çakmak’ın cenazesi, İmam-ı Azam Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Harput’taki aile mezarlığına defnediliyor. Elazığ basını ve sevenleri, Arif Çakmak’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Van’da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Van'da gerçekleştirilen toplantıda Vali Ozan Balcı, ildeki güvenlik durumu hakkında bilgiler verdi. 5 bin 138 polis ve 4 bin 473 jandarma, çeşitli suçlarla etkin şekilde mücadele ediyor.
Haberler

Hollanda’dan Hacı Adayları Beyşehir’e Geldi

Hollandalı bisikletçiler Fenna Elisavan Selm ve Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir'deki bisiklet evini ziyaret etti. Ayrıca, hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.