Kanal D, Arka Sokaklar’ın 18. Sezonu

DİZİ 18. SEZONA GİRDİ

Kanal D’nin yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, her cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizi “Arka Sokaklar”, 18’inci sezonuna adım attı. Dizi, 20 Haziran Cuma akşamı 717’nci bölümüyle ekranlara geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayınla izlenebilir.

GİZEM DOLU GELİŞMELER

“Selin’in kalbi durdu!” ifadesi heyecanı artırıyor. Mesut’un karşısında bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan bulunuyor. Mesut, kızını kurtarmak için sevdiği kadından vaz mı geçecek? Cevher, Mesut’u ele geçirmiş ve intikam almak için Ayşecan’ı kullanma niyetindedir. Selin, Mesut’tan habersiz bebeğinin peşine düşüyor.

KARANLIK PLANLAR YÜZ GÖSTERİYOR

Diğer taraftan, Türkiye’de faaliyet gösteren Sırp menşeli yasa dışı bir örgüte çalışan Halis, bir komplo sonucu hayatını kaybediyor. Bu cinayetin arkasında olan Cevher, Mesut’u karanlık işler için kullanmaya çalışıyor ve ona bir infaz emri veriyor. “Arka Sokaklar” dizisini Kanal D ekranlarından izlemek mümkün.