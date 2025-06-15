Kanal D, Babalar Günü’nde Dizi Baba’ları Tanıttı

KANAL D’DEN DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ VİDEOSU

KANAL D, Babalar Günü’nü kutlamak amacıyla sevilen dizilerinin baba karakterlerinin yer aldığı özel bir video hazırladı. Videoda, “Arka Sokaklar” dizisindeki Rıza Baba, Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser, “İnci Taneleri”nde Azem Hoca, “Uzak Şehir”de Cihan Albora ile “Eşref Rüya” dizisindeki Yakup Baba’nın çocuklarıyla olan anlamlı anları öne çıkıyor. Yayınlandığı andan itibaren video, büyük bir etkileşim rekoru kırdı.

BABALAR GÜNÜ’NE ÖZEL PAYLAŞIMLAR

Videoyu izleyenler, babalarının Babalar Günü’nü kutlamak için duygusal sahneleri paylaştı. Bazı kullanıcılar, videonun kendilerine değerli anıları hatırlattığını belirterek, duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti. Diğer kullanıcılar ise videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik etti. Bu anlamlı kutlama, izleyicilerin kalplerine dokundu.