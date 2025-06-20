Kanal D’de Kuralsız Sokaklar Başlıyor

MERAK UYANDIRAN COĞRAFYALAR

Ulaşılması zor görünen coğrafyalar, çetelerin cirit attığı, polislerin bile giremediği tekinsiz bölgeler, trafik kurallarının geçmediği caddeler ve kuralsızlığın hâkim olduğu sokaklarda kaybolan hayatlar. Kanal D’nin Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştirerek hayata geçireceği yeni format ‘Kuralsız Sokaklar’ için geri sayım devam ediyor. İzleyicileri dünyanın en tehlikeli sokaklarında alışılmadık bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan program, ilk bölümüyle 22 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranında yer alacak.

SIRA DIŞI DENEYİMLER

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı ‘Kuralsız Sokaklar’, Mert Öztürk’ün sunumu ile izleyicilere sıra dışı deneyimler sunacak. Programda, bazen Bangladeş’te bir trenin üstünde tehlikeli bir yolculuğa tanıklık edilirken, bazen de çetelerin kontrolündeki mahallelere adım atılacak. Her bölümde dünyanın en kirli ülkesi Bangladeş’in sokaklarından, Latin Amerika’nın en büyük şehri Sao Paulo’nun 150 bin nüfuslu favelasına kadar farklı dünyaların kapıları aralanacak. Böylelikle Kanal D, adrenalin dolu bir izleme deneyiminin adresi haline gelecek. Mert Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelecek olan ‘Kuralsız Sokaklar’, ilk bölümüyle 22 Haziran Pazar saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.