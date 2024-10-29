Kanal D’de Narin Güran’ın Cinayeti Tartışıldı

NARİN GÜRAN’IN KATLEDİLMESİ ÜZERİNE BARAN GÜRAN’IN AÇIKLAMALARI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi’nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Kanal D’de Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında sorulara yanıt verdi. Baran Güran, sosyal medya üzerinden tutuklu ailesine ilişkin yaptığı dikkat çeken paylaşımları silmişti. Ailesinin böyle bir cinayete göz yummayacağını belirten Baran Güran, aile üyelerini savundu. Narin’in ağabeyi, “Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamadığını ifade etti ve annesi Yüksel ile kardeşi Enes’i korudu. Cinayeti işlemeyeceklerini söyleyen Güran, en büyük şüphelisinin Nevzat Bahtiyar olduğunu aktardı.

ANNELERİNE YAPILAN İDDİALARA CEVAP

Baran Güran’a, annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da yöneltildi. Güran, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden kan alınınca Narin’i bulabileceklerini belirttiğini ve bu kişilerin durumu jandarmaya bildirdiğini iddia etti. Ayrıca, Enes’in uyuşturucu kullandığına dair iddiaları da yalanlayarak, Enes’in hayatı boyunca sigara dahi içmediğini ve yapılan testlerde bunun kanıtlandığını aktardı. “Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” dedi. Baran Güran, Enes’in kolundaki ısırık ve gözündeki morluğu ise Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinin bir sonucu olarak açıkladı.

SALİM GÜRAN KİMİN TEK SORUŞTURMA ŞÜPHELİSİ

Cinayetle ilgili amca Salim Güran’da bir suçüstü durumu olmasına rağmen, Baran Güran’a göre, asıl şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar. Güran, “Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok” diye konuştu. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında ailenin savunma stratejisinin nasıl belirlendiğini ve ilk günden beri olayın içinde Salim Güran’ın yer aldığını vurguladı. Uludağ, “Ailenin durumuna bakılırsa, Narin Güran kayıptı, ancak aramak yerine her akşam toplantı düzenlediniz” dedi. Ayrıca, özellikle HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmenin eksik olduğunu da ifade etti.

CİNAYETİN ARAŞTIRILMASI VE DAVADA GELİŞMELER

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetinin arkasındaki failler henüz kesinleşmedi. Narin’in ölümüne karıştığı iddia edilen aile üyeleri ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’a “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Duruşmanın 7 Kasım’da gerçekleştirileceği bildirildi.