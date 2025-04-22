Haberler

Kanal D’de Uzak Şehir Çok İzleniyor

UZAK ŞEHİR DİZİSİ İLE ŞAŞIRTAN BİR BÖLÜM

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, izleyicilerine unutulmaz bir bölüm sunarak geri döndü. Nare’nin finalde kendisine zarar vermesi, hem Alboralar’ı hem de seyircileri derinden etkiledi. Öte yandan, Cihan ve Alya’nın ilişkisi ilerleme kaydetti. Cihan’ın Deniz’i uçurtma festivaline götürmesi ve 23 Nisan coşkusunu ekrana taşıması, renkli anların yaşanmasına sebep oldu. Fikriye’nin etkinlikte yer alması ve torunu Deniz ile uçurtma uçurması, Alya’yı duygulandırdı. Alya, etkinlik sonunda Cihan’a sarılarak, “Teşekkür ederim” diyerek onunla olan özel anlarından dolayı minnetini gösterdi.

REYTİNGLERDE BAŞARIYA ULAŞTI

Hafta içi pazartesi akşamları izleyicileri kendine çeken Uzak Şehir, Tüm Kişiler kategorisinde 16,45 izlenme oranı ve 42,03 izlenme payı elde etti. Dizi, AB grubunda 10,65 izlenme oranı ve 31,32 pay, 20+ABC1 kategorisinde ise 15,22 izlenme oranı ve 38,35 izlenme payı ile her alanda lider konumda yer aldı.

SOSYAL MEDYADA FIRTINA ESTİ

Uzak Şehir, sadece reytingleriyle değil sosyal medya platformlarında da büyük bir etki yarattı. #UzakŞehir etiketi, X platformunda uzun süre trend topic (TT) listesinde kalmayı başardı. 80 binden fazla tweet atıldı. Özellikle Alya’nın Cihan’a sarıldığı sahne ve Nare’nin kendisine zarar verdiği an, çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun olarak konuşulurken, bu olaylar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. ‘Uzak Şehir’, her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyenlerini bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon Bşb Bsk Ahmet M G, 23 Nisan U E V Ç B için mesaj yayımladı.

Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yayımladığı mesajda TBMM'nin açılışının önemini vurguladı ve çocukların gelecekteki önemine dikkat çekti.
Haberler

Kaytazdere’de Mavi Bayrak Plajları Var

Altınova'da Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, 1950'lerdeki köy okulunu müzeye dönüştürerek turizmi canlandırmayı planladıklarını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.