Kanal D’nin Programı Kuralsız Sokaklar Devam Ediyor

KANAL D’DEN DÜNYA YOLCULUĞU

Kuralsız Sokaklar, her bölümünde izleyicileri farklı rotalarla keşfe çıkarmaya devam ediyor. Ulaşılması zor coğrafyalardaki benzersiz kültürleri dikkatle sunan bu program, bu akşam Kolombiya, Irak ve Mısır’a götürüyor.

EĞLENCEYİ SUNAN YER: BARU ADASI

Kuralsız Sokaklar’ın ilk durağı Kolombiya’nın Baru Adası olacak. Burada insanların denizin ortasında düzenlediği partiler ve kumsalda futbol oynarken görüntülenen renkli anlar, izleyicilerin içini ısıtacak.

TARIHİN KARANLIK YÜZÜ

Kural tanımayan bölgeleri keşfeden Kuralsız Sokaklar, ikinci durağı Irak’ta çektiği görüntülerle izleyicileri tüyler ürperten bir yolculuğa çıkaracak. Süleymaniye’de, Saddam Hüseyin döneminde istihbarat binası olarak kullanılan ve şimdi müzeye dönüştürülen yerin kurşun izleri, tanklar ve öldürülen insanların fotoğrafları, işkence hapishanesinden kalanlara dair kanıtlarla dolu detaylar gözler önüne serilecek.

Kuralsız Sokaklar’ın son durağı Mısır’ın başkenti Kahire’de olsa da Zabbaleen adlı gecekondu mahallesi bölgedeki bilinmeyen yüzü ortaya çıkaracak. Her yeri çöp dolu olan bu alanda, çöpleri ayrıştırarak yaşamlarını sürdüren insanların hayat mücadelesi ve bu kaos, izleyicileri derin bir hayrete sokacak.

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, bu akşam saat 20.00’de ekranlarda olacak.