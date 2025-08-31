Kanal D’nin Yeni Sezonu Başlıyor

KANAL D YENİ YAYIN DÖNEMİNE MERHABA DİYOR

Kanal D’nin gündüz kuşağında izleyicilerin ilgiyle takip ettiği programlar, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta ile Aslı Hünel’in sunumu ile Gelinim Mutfakta yeni yayın dönemine adım atıyor. Neler Oluyor Hayatta, gündemdeki gelişmeleri aktarırken, Gelinim Mutfakta ise gelin-kaynana yarışmasını ve eğlenceyi harmanlayarak izleyici karşısına çıkıyor.

FERDA YILDIRIM VE HAKAN URAL’DAN GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Kanal D’nin gündemini belirleyen programı Neler Oluyor Hayatta, yaz tatilinin ardından geri dönüyor. Ferda Yıldırım’ın sunumuyla ve Hakan Ural’ın yorumlarıyla birlikte sabah kuşağında sadık bir izleyici kitlesine ulaşan program, yedinci sezonuna merhaba diyor. Yeni yayın dönemi için afiş çekimi sırasında bir araya gelen ikili, heyecanlarını paylaştı. Yaz tatilinde dinlenip enerji depoladığını ifade eden Hakan Ural, “Uzun zamandır birlikteyiz ve aile gibi olduk. Ekibi, işimizi, izleyicilerimizi özledik. Ekip arkadaşlarımız iki aylık arada ciddi bir hazırlık yapmışlar. Heyecanlıyız. İnşallah sürçülisansız bir sezon geçireceğiz” dedi.

İZLEYİCİ ÖZLEMİ VE BAHAR HAVASI

Hafta içi her gün canlı yayınla izleyicilere ulaşan Ferda Yıldırım, “Bu ara hepimize iyi geldi ama müthiş bir özlemle geri dönüyoruz. İzleyicilerimizi çok özledik” diyerek ekledi: “Geçen sezon ilklere imza attık, özel röportajlarımız vardı. Uzun süre konuşuldu. Bu sezon için de aynı heyecanı yaşıyoruz.” Hakan Ural ile uyum sağlamanın kendisini şanslı hissettirdiğini söyleyen Yıldırım, izleyicilerden gelen mesajların motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Yıldırım, “Verdiğimiz arada izleyicilerimiz de bizi özlemiş. Mesajlardan, yolda çevirip ‘Ne zaman başlıyorsunuz’ demeleri hepsi motivasyonumuzu artırdı” şeklinde konuştu. Neler Oluyor Hayatta, 1 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de olacak.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZONUYLA GÖZ DOLDURUYOR

Kanal D’nin ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta sekizinci sezonuna başlıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmanın sunucusu Aslı Hünel, izleyicilere büyük sürprizler vaad ediyor: “Efsane yarışmacılar, fenomenler, yarışmaya ilk defa katılan yeni yarışmacılarımız var. Şunu söyleyebilirim ki çok şaşıracaklar duydukları hikayeler karşısında.”

REKABET VE ENERJİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Hünel, Gelinim Mutfakta yarışmacılarının enerjilerinin bu sezon oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “Hırslı ama bir o kadar da eğlenceliler” ifadesini kullandı. Hünel, “Daha ilk haftadan gelinlerin arasındaki rekabet, yarışma hırsı çok yüksek. Ben bazen aralarda gelinlere takılıyorum, ‘Hem bu kadar konuşup hem nasıl yemek yapıyorsunuz, yorulmuyor musunuz?’ diye ama onlar bu durumdan oldukça memnun. Onların o halleri benim de enerjimi ikiye katlıyor” şeklinde belirtti. Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta, 1 Eylül Pazartesi’den itibaren sekizinci sezonuyla hafta içi her gün saat 14.00’te izleyici karşısında olacak.