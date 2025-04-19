Kanal İstanbul Neden Gereken Güvenliği Artırıyor?

KANAL İSTANBUL’UN GEREKÇELERİ

İstanbul Boğazı, her yıl ortalama 43.000 geminin geçtiği doğal bir su yolu ve en dar noktası 698 metre. İletişim Başkanlığı’nın kanalistanbul.gov.tr internet sitesinde yer alan bilgilere göre, artan gemi trafiği, büyüyen gemi boyutları ve özellikle tehlikeli madde taşıyan tankerlerin oluşturduğu riskler, İstanbul Boğazı’nda güvenlik açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Bu bağlamda, Kanal İstanbul’un alternatif bir su yolu projesi olarak tasarlandığı ifade ediliyor.

BOĞAZDAKİ TRAFİK SORUNLARI

Kanalistanbul.gov.tr’de yer alan bilgilere göre, İstanbul Boğazı’ndaki mevcut gemi trafiği yoğunluğu ve bu yoğunluğun yarattığı riskler, projenin ana gerekçeleri arasında bulunuyor. İstanbul Boğazı’nda seyir emniyetini tehdit eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve kent içi deniz trafiği ile dik kesişen rotalar mevcut. Bu durumun, deniz kazalarına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor. Boğaz’da büyük gemiler için ortalama bekleme süresinin yaklaşık 14,5 saat olduğu, bu sürenin hava koşulları ve olası kazalara bağlı olarak günlerce sürebildiği bilgisi yer almakta. Kanal İstanbul’un bu yoğunluğu azaltarak hem İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğini rahatlatmayı hem de güvenliği artırmayı hedeflediği aktarılıyor.

KANAL İSTANBUL PROJESİ’nin KAPSAMI

Kanal İstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu oluşturmayı amaçlayan bir altyapı projesi olarak tanımlanıyor. İletişim Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, projenin uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği en az 275 metre ve derinliği 20,75 metre olarak planlandı. Proje kapsamında yerleşim alanları ve yatay mimariye dayalı, depreme dayanıklı yapılaşmalar da öngörülüyor. Aynı zamanda, İstanbul Boğazı’nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması da projenin hedefleri arasında belirtiliyor.

ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA ETKİSİ

Proje bilgilerine göre, Kanal İstanbul’un uluslararası deniz taşımacılığına açık yeni bir su yolu oluşturacağı, bu sayede Türkiye’nin deniz trafiği açısından stratejik konumunu güçlendireceği ifade ediliyor. Ayrıca, kentsel ulaşımda denizyolu kullanımının artırılması ve şehir hatları ile transit gemilerin 90 derecelik kesişimlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. İletişim Başkanlığı’na ait resmi sitede, projenin İstanbul’un güvenliği, altyapısı, ulaşımı ve çevresel sürdürülebilirliği açısından uzun vadeli katkılar sağlayacağı vurgulanıyor. Öte yandan, projenin tamamlanma süresinin normal şartlar altında 7 yıl olarak planlandığı bilgisi de bulunmaktadır.