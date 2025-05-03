Kanal İstanbul Projesine Karşıyız

KANAL İSTANBUL PROJESİNE KARŞI DURUŞUMUZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Kanal İstanbul ile ilgili görüşlerini dile getirdi. “Kanal İstanbul’un yapılmaması gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak bundan birkaç sene evvel de ifade ettik ve hatta ‘Kanal İstanbul yapılmamalıdır’ diye bir kitapçık ortaya koyduk” diyen Erbakan, projenin çevresel etkilerine dikkat çekti. Bilim adamlarının bu projenin İstanbul’un su kaynakları üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracağını ve ekolojik dengeye zarar vereceğini vurguladığını belirtti.

Ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, iktidarın uyguladığı modelin toplumda ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. Borç, faiz ve zam gibi unsurların toplumun çöküşüne neden olduğunu söyleyen Erbakan, “Denk bütçe yapıldığı takdirde 2 trilyon liralık bütçe açığı kapatılmış olacak” dedi. Hükümetin istihdam ve destek politikalarını da eleştiren Erbakan, işçiye ve çiftçiye yönelik desteklerin artırılacağını belirtti. “Çiftçiye, köylüye taban fiyatların artışı olarak yansıyacak. Mazot desteği olarak yansıyacak” şeklinde ifadelerde bulundu.

Erbakan, elektrik faturaları üzerinden de iktidarı eleştirerek, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yeni tarifesine göre, konut abonelerinin elektrik faturalarında enerji bedelinin payı yüzde 19’a gerilerken, dağıtım bedeli yüzde 71’e çıkmış durumda” dedi. Her yüz liralık faturanın 71 lirasının dağıtım şirketlerine gittiğini vurgulayan Erbakan, imtiyazlı holdinglerin, halk üzerinde yük oluşturan fahiş bedellerle kazanç sağladığını söyledi.

Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısındaki artışa da dikkat çeken Erbakan, “Türkiye’de sosyal yapı çökmüş. Tutuklu ve hükümlü sayısı 400 bini aştı” dedi. Bununla birlikte, uyuşturucu madde suçlarından cezaevinde yatanların sayısının yüksekliğini ifade eden Erbakan, toplumun genç neslinin tehlikede olduğunu belirtti.

Erbakan, AK Parti’nin iktidarında yaşanan sorunları sıralayarak, “Açlık sınırının altında asgari ücret ve emekli maaşı. Halkın yüzde 45’i açlık sınırı altında, yüzde 80’i yoksulluk çekiyor” dedi. Ekonomik krizin ve sosyal sorunların sorumlusunun mevcut iktidar olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye’yi maddi ve manevi krizden kurtaracak tek güç olduğunu savunan Erbakan, “Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek olan Yeniden Refah Partisi’dir” diye konuştu.

Erbakan, parti olarak büyüme ve katılımlar konusunda potansiyellerinin yüksek olduğunu belirterek, parlamentoya yönelik ittifaklar hakkında bilgi verdi. “Buna rağmen daha güçlü bir şekilde seçimlere girmek, bir sinerji oluşturmak bakımından milletvekili, parlamento seçimlerine yönelik bir ittifakın içerisinde olabiliriz” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ın yargılanma süreci hakkında sorulan birida Erbakan, “Tutuklamaların yerine kendilerinin tutuksuz olarak da yargılanabilir” dedi. Yargılamaların adil bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.