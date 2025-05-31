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Kanal Kenarında Asılı Araç: 3 Yaralı

ARAÇLAR ÇARPIŞTI, KANAL KENARINDA ASKIYA ALDI

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında çarpışan araçlardan biri, kanalın kenarında askıda kalmayı başardı. Bu durum, olayın daha kötü sonuçlanmasını önleyerek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, Anıt Mahallesi Kaleburcu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda, M.Y. yönetimindeki 33 ACS 135 plakalı araç ile M.A. idaresindeki 33 AKJ 871 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından yoldan çıkan otomobil, kanala doğru savrulurken askıda kalmayı başardı. Sürücülerin de aralarında bulunduğu yaralı 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hızlı bir şekilde ambulanslarla ilçe devlet hastanesine taşıdı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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