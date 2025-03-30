Kanalda Ölü Bulunan 5 Yaşındaki Çocuk

BEBEK, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Aksaray’da, şeker toplamak için dışarı çıkan 5 yaşındaki çocuk sulama kanalında yaşamını yitirdi. Olay, Aksaray merkezine bağlı Çimeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sinan Yavaş isimli 5 yaşındaki çocuk evden çıkarak şeker toplamak üzere yola koyuldu. Evlerine yakın olan Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip kanala düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Küçük çocuk su dolu kanala düştükten sonra, akıntının şiddeti dolayısıyla kısa sürede gözden kayboldu. Olayı fark eden bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, sulama kanalında arama çalışması hızlıca başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Boğulma sonucu yaşamını yitiren Sinan Yavaş, 5 kilometre mesafedeki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan küçük çocuğun cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.