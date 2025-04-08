Kanarya Adaları’nda Denizanaları Görüldü

OLAĞANDIŞI DOĞA OLAYI KANARYA ADALARI’NDA YAŞANDI

İspanya’nın turizm merkezi olan Kanarya Adaları’nda dikkat çekici bir doğa olayı meydana geldi. Gran Canaria adasındaki Playa del Cura plajı, sayısız mavi denizanasıyla kaplandı ve plajın görünümü mor-mavi bir hal aldı. Bu sıra dışı manzara, yerel halk ve turistler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı ve hızla sosyal medyada yayıldı. Paylaşılan görüntülerde, altın sarısı kumlarıyla bilinen plajın, denizanaları tarafından adeta bir örtü gibi kaplandığı gözlemleniyor.

DENİZANALARININ KIYIYA VURMASI

Uzmanlar, denizanalarının kıyıya vurmasının son günlerde yaşanan bir fırtına sonucunda gerçekleştiğini ifade ediyor. Ayrıca, denizanası sayısındaki bu artışın, deniz sıcaklıklarının yükselmesi ve deniz kirliliğinin artmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyorlar. Denizanası, diğer deniz canlılarının yaşamaya zorlandığı düşük oksijen seviyelerinin bulunduğu sularda bile hayatta kalma yeteneğine sahip.

AŞIRI HAVA OLAYLARI İSPANYA’DA GÖRÜLDÜ

İspanya, son haftalarda pek çok aşırı hava olayıyla karşılaşıyor. Costa del Sol bölgesinde golf topu büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Genellikle güneşli olan Alhaurin el Grande kentinin sokakları, aniden gelen dolu fırtınası sonrasında buz ve suyla kaplandı. Costa Blanca’da ise Mart ortalarında şiddetli yağışlar nedeniyle ciddi su baskınları yaşandığı bildiriliyor.