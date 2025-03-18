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Kanberra Balon Gösterisi Renkli Anlara Sahne Oldu

KANBERRA BALON GÖSTERİSİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kanberra, 18 Mart – Avustralya’nın başkenti Kanberra her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülerle dolu olan Kanberra Balon Gösterisi’ne ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte onlarca sıcak hava balonu gökyüzünde süzülerek görsel bir şölen sunuyor.

RENKLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİK

Bu seneki gösteri, katılımcıların ve izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Sıcak hava balonlarının gökyüzündeki dansı, hem renkleri hem de atmosferiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor.

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