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Kanberra’da Skyfire 2025 Görsel Şöleni

GÖRKEMLİ GÖSTERİ KANBERRA’DA YAPILDI

Avustralya’nın en tanınmış havai fişek etkinliklerinden biri olan Skyfire 2025, Kanberra’da düzenlendi. Cumartesi günü gerçekleştirilen bu etkinlik, katılımcılara muhteşem bir görsel şölen sunarak büyük bir ilgi gördü.

ETKİNLİKTE BİRİKEN GÜCÜ PAYLAŞMA ANLARI

Skyfire 2025, birçok ziyaretçinin bir araya gelmesini sağladı ve şehrin simgesi haline gelen bu gösteri, dans eden ateşler ve renklerin kombinasyonu ile her yaştan izleyici için unutulmaz anlar yaşattı. Bu görsel festival, yerli halk ve turistlerin ilgisini çekti.

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