Kanca İle Kaçak Elektrik Tespit Edildi

Dicle Elektrik, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan havai hatta kanca ile bağlantı yaparak kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Bu tehlikeli yöntemle yapılan kaçak kullanımın, hem can güvenliğini tehlikeye attığı hem de mahalledeki enerji kalitesini olumsuz etkilediği bildirildi. Dicle Elektrik yetkilileri, böyle uygulamaların sadece bir haneyi değil, tüm bölgeyi etkilediğini ifade etti.

KAÇAK KULLANIMIN TEHLİKESİ

Dicle Elektrik, Nusaybin’deki saha denetimleri sırasında bir apartman dairesinde havai hatta kanca ile kaçak elektrik çekildiğini belirledi. Detaylı kontroller sonucunda, evdeki tüm elektronik aletlerin ve aydınlatmaların bu yasa dışı yöntemle çalıştığı ortaya çıktı. Yetkililer, kaçak bağlantının bulunduğu mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin bu tür kaçak kullanım yöntemlerinden kaynaklandığını söyledi.

YASA DIŞI MÜDAHALELERİN ETKİLERİ

Yetkililer, “Şebekeye usulsüz şekilde yapılan bu tür müdahaleler, sadece kaçak kullanan evi değil, aynı hatta bağlı diğer tüm haneleri de mağdur ediyor. Bu tarz yasa dışı kullanımlar, voltaj düşüklüğü, ani arızalar ve enerji kesintilerine neden oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, kanca ile yapılan bu tür kaçak bağlantıların ciddi can güvenliği riskleri taşıdığına dikkat çekildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yetkililer, bu yöntemlerin yangın ve elektrik çarpması gibi ciddi tehlikeleri beraberinde getirdiğini vurguladı. Aynı zamanda şehir şebekesinin genel dengesini bozarak daha büyük sorunlara yol açabileceğini de açıkladı. Kaçak elektrik tespit edilen abonelik ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.