Kandil’den Gelir Kaynakları Kesme İddiaları Büyüyor

kandil-den-gelir-kaynaklari-kesme-iddialari-buyuyor

Selvi, Öcalan’ın sıkça vurguladığı “darbe mekaniği” kavramının Kandil’de etkili olduğunu ileri sürdü. Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşın Kandil’in Suriye’de mücadele sürdürmeyi tercih ettiğini ifade etti. Selvi’nin yazısında yer alan ifadelere göre, “Öcalan sık sık ‘darbe mekaniği’nden söz ediyor. Bu durumda darbe mekaniği Kandil’de işlemiş gözüküyor. Öcalan’ın çağrısı üzerine silah bırakma ve kendini feshetme kararı alan Kandil, söz konusu Suriye olunca savaşı tercih ediyor. Oysa Öcalan, 31 Aralık tarihinde gönderdiği mektupta SDG’ye “10 Mart Mutabakatı’na uyun” çağrısı yapmıştı. Öcalan cephesinde değişen bir şey yok ama Kandil cephesinde değişen bir şeyler var.”

GELİR KAYNAKLARINI KESME PLANI

SDG, 10 Mart Mutabakatı’na uymadığı takdirde neler olabileceğine dair bir eylem planının hayata geçirileceği belirtiliyor. Süreç aşama aşama ilerleyecek. İlk adım olarak örgütün gelir kaynakları hedef alınacak; petrol sahaları ve gümrük kapıları kontrol altına alınacak. Sonrasında ise alan hâkimiyetinin sağlanması gündeme gelecek. Yani SDG’nin kontrol ettiği bölgelerden çıkarılmasının sağlanması planlanıyor. Büyük bir askeri harekât olmadan bile SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu mümkün olabiliyor mu? Mazlum Abdi ve İlham Ahmed arasında bir uzlaşma olduğunu ifade ediliyor. Halep’teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik operasyon hazırlıkları devam ederken, Mazlum Abdi’nin “Anlaşarak çıkalım” dediği de söyleniyor. Ancak Eşrefiye, 8 saatlik bir operasyonla ele geçirildikten sonra, hemen ardından da Şeyh Maksud kuşatıldığında Kandil, “kalın ve savaşın” talimatını vermeye devam ediyor. Bu nedenle Kandil’deki sorunlar daha belirgin hale geliyor. Kandil direnç gösteriyor. Kandil’deki direnen terörist gruplar, “Mazlum Abdi bizi sattı” iddiasında bulunurken, aslında Mazlum Abdi’yi dinleselerdi bugün hayatta kalıyor olabilecekleri ifade ediliyor. Kandil, onları bile bile ölüme yolladı.

