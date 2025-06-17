Kandil Günü Değil Bugün

Vatandaşlar her yıl Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceleri kutlamaya büyük önem veriyor. 16 Haziran 2025 Salı günü ise en çok merak edilen konulardan biri “bugün kandil mi?” sorusu oldu. Dini günlerin anlamı ve önemiyle ilgili hassasiyet gösterenler, bu günün herhangi bir kandil günü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 16 Haziran 2025 tarihi için “bugün kandil mi?” sorusunun yanıtı nedir?

KANDİL GECELERİNİN ANLAM ve ÖNEMİ

Müslümanların önemli günlerinden biri olan kandil geceleri, ibadet, dua ve manevi huzur içerisinde geçiyor. 2025 yılına girmemizle birlikte dini günler takvimi de belirginlik kazandı. Kandil günlerinde oruç tutulur, dualar edilir ve büyükler ziyaret ediliyor. Ancak 16 Haziran 2025 tarihi itibariyle bugün kandil günü değildir.

2025 KANDİL VE MÜBAREK GECELER LİSTESİ

2025’teki kandil tarihlerinin listesi şu şekildedir:

• Regaib Kandili: 02-03 Ocak 2025 Perşembe, Cuma

• Mirac Kandili: 26-27 Ocak 2025 Pazar, Pazartesi

• Berat Kandili: 13-14 Şubat 2025 Perşembe, Cuma

• Kadir Gecesi: 26-27 Mart 2025 Çarşamba, Perşembe

• Mevlid Kandili: 03-04 Eylül 2025 Çarşamba, Perşembe

• Regaib Kandili: 25-26 Aralık 2025 Perşembe, Cuma