Kandil’e ‘TSK pençesi’

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Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları 9 gün aradan sonra terör örgütü PKK’nın elebaşları ve üst düzey yöneticilerinin bulunduğu değerlendirilen Kandil’deki karargâhlarına dün kapsamlı bir harekât düzenledi. Türk jetleri, Kandil’in yanı sıra Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerine eylem hazırlığı içinde olan teröristleri de eş zamanlı operasyon yaparak vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, her iki harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ‘Pençe Operasyon Planı’ çerçevesinde yapıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre insana dayalı istihbarat (Humint), insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle terör örgütü üst düzey yönetiminin Kandil’deki karargâh, barınak ve sığınak olarak kullandığı yerler arasında hareketliliği tespit edildi. Sığınak delici olarak bilinen ve hedefin içine bir vida gibi girdikten sonra patlayan milli yapım nüfuz edici bombalarla (NEB) yüklü uçaklar, belirlenmiş hedeflere nokta atışı yaptı. NEB’ler yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahipler. Bu bombaların yer altında gömülü sert hedefleri arasında mühimmat depoları, yer altı petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları ve komuta kontrol merkezleri ilk sırayı alıyor. NEB’ler, F4E/2020 ve F-16 tipi uçaklarına sertifiye edilmiş durumdalar. Hakurk ile Avaşin-Basyan bölgelerinde Kuzey Irak sınırları içinde üslenmiş TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığı yapan ve Türkiye topraklarına sızmayı hedeflediği anlaşılan teröristler de dün Türk savaş uçaklarının hedefi oldu. Kandil’in vurulduğu saatlerde, Hakurk ve Avaşin-Basyan’daki teröristler eşzamanlı olarak bir başka koldan vuruldu. Her iki harekâtta da terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.

TSK ve MİT’in 9 gün önce ortak operasyonunda PKK’lı terörist elebaşı Cemil Bayık’ın yakın adamlarından olan ve İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde ‘kırmızı’ kategoride yer alan Rıza Altun ve beraberindeki teröristler vurulmuştu.