Kandilli, Santorini’yi Yüksek Tsunami Riskiyle Uyardı

YUNANİSTAN’DA SİSMİK AKTİVİTE ARTTI

Yunanistan’ın Türkiye’ye 170 kilometre mesafede bulunan Santorini adası, son bir haftadır ardı ardına depremler ile sarsılıyor. Kandilli Rasathanesi, Santorini adası etrafında olan depremlerin geçmişten bugüne yapılan analizini sundu ve olası bir volkanik patlama sonrasında oluşabilecek tsunamilere dair uyarılarda bulundu. Ege Bölgesi’nde ocak ayının son günlerinden beri yoğun bir sismik aktivite gözlemleniyor. Kandilli Rasathanesi, Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yaklaşık 2500 km²’lik bir alanda 31 Ocak 2025 tarihinde başlayan ve şu anda devam eden sismik faaliyetlere dikkat çekti. 31 Ocak-04 Şubat tarihleri arasında bölgede aletsel büyüklükleri 1.3≤M≤5.1 arasında değişen yaklaşık 650 depremin kaydedildiği bildirildi. Bu depremlerden en büyüğü M 5.1 seviyesinde ve 70 adet depremin büyüklüğü M≥ 4.0 üzerinde. Ayrıca, deprem derinlikleri çoğunlukla 10 km altında yer alıyor.

TEKTONİK SÜREÇLERİN ETKİSİ

Kandilli Rasathanesi’nin değerlendirmesine göre, Ege Denizi’nin güneyinde yer alan Hellenik Yayı, Afrika plakasının Avrasya plakasının altına dalması nedeniyle oluşmuş aktif bir dalma-batma bölgesidir. Bu tektonik süreç, Ege Volkanik Arkı’nın oluşumuna katkıda bulunmuş ve özellikle Santorini ile Kolumbo gibi volkanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Santorini, tarih boyunca birçok büyük patlama yaşamış ve bu patlamaların bazıları önemli tsunami olaylarını tetiklemiştir. 1707-1711, 1866-1870 ve 2011-2012 yıllarında kaydedilen volkanik aktivite dönemleri, bölgenin sürekli bir jeodinamik hareketliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Kolumbo volkanı, Santorini’nin yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda yer alıyor ve 1650 yılında büyük bir patlama gerçekleştiren aktif bir denizaltı volkanı. Son yüzyıldaki aktivitesi, bölgedeki sismik hareketlerle doğrudan ilişkilidir. Kolumbo ve Santorini’nin doğusunda volkano-tektonik mikrodepremler (M<3) yoğun bir şekilde gözlemleniyor. TSUNAMİ RİSKİ MEVCUT!

Ege Denizi’nde süregelen sismik aktivite, tsunami oluşumu bakımından önemli riskler taşımakta. Özellikle depremler deniz tabanında meydana geldiğinde, su kütlelerini yerinden oynatıp tsunamilere yol açabiliyor. Ayrıca, aktif volkanik yapıların sebep olduğu denizaltı heyelanları da tsunami oluşumunu tetikleyebiliyor. M.Ö. 16. yüzyılda gerçekleştiği kabul edilen Santorini volkanının patlaması, kaldera çökmesine ve ardında dalgalara yol açarak tüm Doğu Akdeniz’de etkilerini gösterdi. M.Ö. 496 ile MS 1949 yılları arasında meydana gelen 20 orta ölçekli depremden bazıları tsunami oluşturdu. 1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremi sırasında Kilimli adasında 2.5 m yüksekliğinde dalga oluştu, kıyıdan 1.5 km içeride su baskınları görüldü. Günümüzde Santorini ve çevresindeki sismik hareketlilik, bölgedeki olası tsunami riskinin sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca, 30 Ekim 2020 tarihinde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey-İzmir açıklarında gerçekleşen depremin ardından küçük çapta bir tsunami oluşmuş ve bu olaya bağlı bir can kaybı yaşanmıştır.

GELİŞİM GÖSTERME POTANSİYELİ

Santorini ve çevresi, Hellenik Dalma-Batma Zonu’nun yol açtığı yoğun volkanik aktivite, deprem riski ve tektonik gerilmeler ile karakterize edilen karmaşık bir jeolojik alandır. Bölgedeki sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişteki büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir. Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremler meydana getirme potansiyeline sahip. Kolumbo Denizaltı Volkanı ve Santorini’deki magma sistemleri, aktif hidrotermal süreçlerle destekleniyor ve yeni patlamalar için risk taşıyor. Gelecekte, hem sismik hem de volkanik olayların yaşanma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenlerden dolayı bu bölge oldukça disiplinli bir izleme sistemi ile sürekli izlenmeli. Deprem ve volkanik tehlikelerin önceden tahmin edilebilmesi için daha fazla jeofizik, jeokimyasal ve jeodezik araştırmalara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle Kolumbo ve Santorini’de denizaltı volkanizması ve hidrotermal aktivitelerin yakından takip edilmesi, bölgedeki yerleşim alanları için kritik bir güvenlik önlemi olarak ön plana çıkıyor. Tarihsel kayıtlar ve modern gözlemler, Santorini ve çevresindeki aktif fay hatlarının veya tetiklenebilecek heyelanların tsunami yaratma potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle, bölgede yaşanabilecek depremler ve heyelanlar gibi olaylarla tetiklenebilecek tsunamilere karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.