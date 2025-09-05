Kandıra’da Ağaç Altında Kalan Kişi Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Ferizli Mahallesi’nde ağaç kesimi yapan 65 yaşındaki Hasan Eriş, ağaç devrildiğinde altında kaldı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ
Olayın ardından durumun aciliyetinin bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Hasan Eriş’i sıkıştığı yerden çıkardı ve M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürdü.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan müdahalelere rağmen Eriş, hastanede hayatını kaybetti.