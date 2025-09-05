Haberler

Kandıra’da Ağaç Altında Kalan Kişi Öldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Ferizli Mahallesi’nde ağaç kesimi yapan 65 yaşındaki Hasan Eriş, ağaç devrildiğinde altında kaldı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından durumun aciliyetinin bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Hasan Eriş’i sıkıştığı yerden çıkardı ve M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan müdahalelere rağmen Eriş, hastanede hayatını kaybetti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Kamp ve Offroad Festivali Başladı

Kastamonu'da Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenlenen üç günlük festival, Uzunyazı'da konserler, sinema, oyunlar ve offroad araçları gösterileriyle başladı.
Haberler

Ege Denizi’nde Türk-Yunan Gerginliği Yaşandı

Ege Denizi'nde Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerilim yaşandı. Türk balıkçılar, Yunan teknelerini Türk sularına kadar takip ederek uzaklaştırdı. Olay cep telefonlarıyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.