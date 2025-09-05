Kandıra’da Ağaç, Eriş’i Ezdi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, Hasan Eriş (65) isimli bir vatandaş, bahçesinde kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, Ferizli Mahallesi’nde saat 19.00 sularında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Hasan Eriş, bahçesindeki bir ağacı keserken, kesim sonrası ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Eriş’in bu durumu gören çevredeki insanlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Ağacın altında kalan Eriş, ekiplerin çabasıyla kurtarıldı ve ambulansla Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen, Eriş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.