Kandıra’da Denizde Bir Kişi Kayboldu

KOCAELİ’DE KAYBOLAN BİRİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı sonrası, hemen ekipler harekete geçti. Arama çalışmaları, bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GÖREVE BAŞLADI

Kandıra’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 14.00 sıralarında yapılan bir ihbara göre, Cebeci Sahili’nde denize giren birinin çırpındığı ve daha sonra gözden kaybolduğu bildirildi. Bu durum üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgedeki arama faaliyetleri kapsamında, jet ski ve botlarla denizde tarama yapıldı. Ancak şu ana kadar denizde kimseye ulaşılmadığı belirtildi. Ekiplerin, kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.