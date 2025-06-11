Kandıra’da Gencin Kaybolması Aranıyor

DENİZE GİRDİKTEN SONRA KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN GENÇ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolduğu bildirilen gencin arama çalışmaları 3 saattir devam ediyor. Olay, Cebeci Sahili’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir müddet sonra gözden kaybolduğunu belirtip ihbarda bulundu. İhbarın ardından jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi ve arama faaliyetleri başlatıldı.

İHBARDA BULUNAN VATANDAŞIN AÇIKLAMALARI

İhbarda bulunan vatandaş, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını ifade ederek, “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir müddet sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm. Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI ŞUANA KADAR SONUÇSIZ KALDI

Bu arada, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir sürüyor ve şimdiye kadar Y.K.’ye ait herhangi bir bulguya rastlanamadı.