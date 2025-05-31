Kandıra’da Kahverengi Kokarca Mücadelesi Sürüyor

KAHRAMAN TARIM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarım ürünlerinde verim ve kalite kaybına neden olan kahverengi kokarcaya karşı yapılan mücadele çalışmaları sürüyor. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Aydın ile birlikte kırsal Çarkırcaali Mahallesi’ndeki üreticileri ziyaret ederek durum tespitinde bulundu. İncelemeler sırasında zararlı hakkında bilgi veren Kaymakam Yaran, Kandıra’nın tarımsal açıdan zengin ve bereketli topraklara sahip olduğunu ifade etti. İlçede yaklaşık 13 bin hektar tarımsal alan bulunduğunu ve bunun 7 bin hektarının fındık ekili olduğunu vurguladı. Yaran, fındık tarımının bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

GÜVENLİ TARIM İÇİN MÜCADELE

Kaymakam Yaran, kahverengi kokarcanın sadece fındığı değil, aynı zamanda elma, armut, ceviz, mısır ve çeşitli sebzeleri de etkilediğine dikkat çekerek, “Zararlının oluşturacağı kayıpları önlemek amacıyla bilgilendirme ve mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın ise kahverengi kokarcanın bölgedeki yayılımı hakkında bilgiler vererek, bu zararlının tarım alanlarının yanı sıra kullanılmayan ev, barınak ve ahırlarda da bulunduğunu açıkladı. Kışlak döneminde Kandıra Belediyesinin desteğiyle bu alanlarda ilaçlama çalışmaları yapıldığını aktaran Aydın, “Ayrıca Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan eylem planları kapsamında fındık bahçelerine feromon tuzakları yerleştiriliyor. Üreticilerimize mücadele yöntemleri aktarılıyor.” ifadelerini kullandı.

ORTAK SAVAŞ VERİLİYOR

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Adnan Kaçan, kahverengi kokarcaya karşı tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı. Kaçan, bu çabalardan dolayı katkı sunan herkese teşekkür etti. Şu anda yapılan çalışmalar, tarımsal üretim süreçlerini koruma amacını taşıyarak, üreticilerin daha sağlıklı ve verimli ürünler elde etmeleri için önemli bir adım oluşturuyor.