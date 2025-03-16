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Kandıra’da Kumar Operasyonunda 4 Kişiye Ceza

KANDIRA’DA KUMAR DENETİMİ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetim sonucunda kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 TL para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak” suçlarını önlemek için gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Kandıra’daki bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Denetim esnasında, kumar oynattığı belirlenen M.T. hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. Kumar oynayan 4 şahıs hakkında da toplamda 36 bin 988 TL para cezası kesilirken, 2 bin 750 TL’lik paraya el konuldu. Bu tür denetimlerin devam edeceği belirtiliyor.

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