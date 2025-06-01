Kandıra’da Muhtarlık Seçimi Gerçekleşti

KANDIRA’DA MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILDI
Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Pirceler Mahallesi’nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar oy kullandı. Mahalle muhtarı Erol Sert’in, 16 Ocak’ta yem kırma makinesine sıkışarak yaşamını yitirmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, muhtarlık için ara seçim düzenlenmesine karar verdi.
3 ADAY YARIŞTI
Mahalledeki seçimde 3 adayın yarıştığı seçimde, 142 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Pirceler Mahalle Camisi toplantı salonunda oy kullandı. Geçerli oyların 126’sının sayıldığı seçimde, 52 oy alarak muhtarlığa seçilen isim Serkan Sarkın oldu.